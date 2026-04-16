Il certificato APE rappresenta uno dei passaggi obbligatori per chi intende mettere in vendita o in affitto un immobile. Tuttavia, molti non sono a conoscenza di quali siano realmente le componenti che influenzano il costo di questo documento. La sua presenza è richiesta dalla legge e il prezzo finale varia in base a diversi fattori, tra cui le tariffe applicate dai professionisti incaricati e le caratteristiche dell’immobile stesso.

I costi del certificato APE sono tra le prime voci che chi vende o affitta un immobile si trova a dover considerare, eppure pochi sanno davvero cosa determini il prezzo finale di questo documento. Dal 2012, con l’abolizione dei minimi tariffari professionali, il mercato ha preso il sopravvento e oggi la forbice per un appartamento residenziale standard oscilla mediamente tra 130 e 300 euro. Una variabilità che dipende da fattori tecnici, geografici e documentali spesso ignorati da chi si avvicina per la prima volta alla certificazione energetica. Perché i costi del certificato APE non sono uguali per tutti gli immobili. Due abitazioni nello stesso quartiere, con metrature simili, possono richiedere investimenti differenti per la certificazione energetica.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Quanto incidono i costi del certificato APE nella valutazione energetica di una casa

Notizie correlate

Prezzo diesel e benzina, quanto incidono i rincari? Il calcolo dei costiCon la crisi in Medio Oriente il prezzo di benzina e diesel è rapidamente salito verso cifre elevate, che non si vedevano dal 2022, quando scoppiò il...

Autotrasporto in profonda crisi: "Incidono costi e difficoltà di accesso"GROSSETO In dieci anni la provincia di Grosseto ha perso più di un’impresa di autotrasporto su quattro.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Voli a rischio, quanto costano e cosa coprono le assicurazioni per i viaggi; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Fotovoltaico nel 2026: gli incentivi bastano davvero per renderlo conveniente?; Costo kWh energia elettrica aprile 2026: Maggior Tutela e Mercato Libero.

Quanto costa la guerra agli agricoltori, fertilizzanti a +40%: fino a +200 euro per ettaroCrisi in Medio Oriente: l’urea sale a 815 euro/t e il gasolio a 1,38 euro al litro. Agricoltori in mobilitazione per chiedere interventi. quifinanza.it

Dalla semestrale i costi di Tudor: quanto ha speso la Juve per la buonuscitaIl Consiglio d’Amministrazione della Juventus ha approvato la relazione finanziaria relativa al 31 dicembre 2025, che si chiude con un rosso consolidato di 2.5 milioni di euro. Un risultato diverso ... tuttosport.com

Oltre il 90% affidamenti diretti Quanto incidono gli affidamenti diretti nei servizi e forniture Nel quadriennio 2021–2024 superano stabilmente il 95% delle procedure, con una lieve flessione solo nel 2024. I dati numerici dello studio ANAC lavoripubblici. x.com

"Non si tratta di promesse elettorali, sono finanziamenti concreti che incidono direttamente suqlla qualità della vita dei cittadini" le parole del segretario di #AlternativaPopolare facebook