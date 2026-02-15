Autotrasporto in profonda crisi | Incidono costi e difficoltà di accesso

A causa dell’aumento dei costi e delle difficoltà di accesso, il settore dell’autotrasporto nella provincia di Grosseto sta attraversando una crisi profonda. Negli ultimi dieci anni, più di una azienda su quattro ha chiuso i battenti, lasciando il settore sempre più fragile. Molti autotrasportatori si trovano a fare i conti con spese più alte e meno opportunità di lavoro.

GROSSETO In dieci anni la provincia di Grosseto ha perso più di un'impresa di autotrasporto su quattro. Nel 2015 le aziende attive erano 212, nel 2025 sono scese a 157: 55 in meno, pari a un calo del 25,9 per cento. È quanto emerge dallo studio dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha analizzato l'andamento del settore provincia per provincia. Il dato grossetano si inserisce in una tendenza regionale negativa: la Toscana segna un -28,1 per cento nello stesso periodo. Rispetto ad altre province toscane – come Firenze (-37,6%) o Siena (-32,4%) – la flessione maremmana è leggermente più contenuta, ma resta significativa per un territorio dove il trasporto su gomma è essenziale per collegare aree interne, costa e distretti produttivi.