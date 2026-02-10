La fatica dei podisti diventa aiuto concreto Consegnate 20 carrozzine a Cisanello

La Ets Regalami un sorriso ha consegnato 20 carrozzine al centro trapianti di Cisanello, a Pisa. La donazione è stata accolta con gratitudine dal reparto, che ha ringraziato l’associazione pratese per il gesto concreto. Il professor Boggi ha commentato l’iniziativa, sottolineando come ogni aiuto faccia la differenza per i pazienti.

Pisa, 10 febbraio 2026 – La Ets Regalami un sorriso ha effettuato la donazione di 20 carrozzine al centro trapianti di Cisanello Pisa e tutto il reparto insieme al professor Boggi ha ringraziato l'associazione pratese per il suo impegno. "Questo è il frutto di tanto impegno e dell'affetto dei podisti che credono in Regalami un sorriso", spiega il presidente Piero Giacomelli, che ha scritto al reparto una lettera di ringraziamento: "Gentilissimi – si legge – riceviamo con emozione e con profondo senso di responsabilità la Vostra comunicazione relativa all'accettazione della nostra donazione di venti carrozzine per disabili, destinate alla Direzione Medica dell'Ospedale Universitario Pisano di Cisanello.

