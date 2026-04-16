Le installazioni sonore contemporanee mescolano musica e voce, creando atmosfere che oscillano tra dolcezza e inquietudine. Attraverso queste opere, si richiamano le ferite della storia collettiva, invitando gli spettatori a riflettere sulla percezione del male. Le esibizioni, spesso caratterizzate da suoni intensi e coinvolgenti, cercano di sfidare la consapevolezza e di risvegliare la coscienza di chi le ascolta.

Tra ninna nanna e incubo, tra violoncello e voce, le installazioni sonore contemporanee riaprono le ferite della storia collettiva e interrogano la nostra capacità di riconoscere il pericolo. C’è un momento, nell’ascolto di certi suoni, in cui il confine tra rassicurazione e minaccia si dissolve. Un violoncello può cullare come può lacerare. Una voce può essere quella di una madre oppure quella di un predatore travestito da voce di madre. Ed è precisamente in questo territorio ambiguo, sospeso tra il sogno e il suo rovescio oscuro, che si muove una delle installazioni più inquietanti e necessarie della scena artistica europea contemporanea: The Rhinoceros in the Room, presentata al Kunstmuseum di Magdeburgo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando il suono sfida il silenzio della coscienza: l’arte sonora che ci interroga sul male

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