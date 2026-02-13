L’arte del pianista Gorini | Vivo di silenzio e suono Così rapisco il pubblico

Filippo Gorini, il pianista italiano di 33 anni, ha suscitato emozioni intense durante il concerto di ieri sera al Teatro Regio di Torino, dove ha interpretato pezzi di Beethoven, Schubert e Schumann, spiegando poi in un’intervista come vive di silenzio e suono per catturare il pubblico.

Brividi Filippo Gorini, ventriloquo di Schubert, di Schumann e soprattutto di Beethoven che scava nelle strutture polifoniche per trovarne l'afflato umano. Premio Abbiati della critica musicale nel 2022, una mente che pensa in verticale, capacità rara che spesso nei musicisti rimane implicita perché affidata solo alle dita, portata invece in superficie con un nitore disarmante. Recital che il trentenne pianista brianzolo celebrato dal The Guardian propone per piano solo mercoledì prossimo (ore 21) al Teatro Stignani per la decima edizione di Erf StignaniMusica. Scaletta che svela una lettura architettonica della musica, partendo da una selezione di brani pianistici dagli Játékok di György Kurtág – di cui il giorno dopo il concerto ricorre il centesimo genetliaco –, prosegue con le danze Davidsbündlertänze di Robert Schumann e si conclude con la Sonata per pianoforte numero 31 di Ludwig van Beethoven.