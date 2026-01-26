Musetti quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open Lorenzo numero 3 al mondo in caso di vittoria

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open. La partita si terrà il giorno e l’orario specificati, e sarà visibile in diretta su canali televisivi dedicati e online. In caso di vittoria, Musetti potrebbe salire al terzo posto del ranking mondiale. Per non perdere l’appuntamento, consultate il palinsesto e le modalità di streaming ufficiali.

Lorenzo Musetti è sempre più "Il Magnifico". L'azzurro, virtualmente numero 3 del mondo, ha dominato lo statunitense Fritz, sconfitto in tre set, ed è volato ai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sinner, quando gioca contro Darderi? Orario e dove vedere in tv il derby azzurro degli Australian Open. In palio i quarti di finaleJannik Sinner e Luciano Darderi si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open.

Sinner, quando gioca contro Darderi? Orario e dove vedere in tv il derby azzurro degli Australian Open. In palio i quarti di finalePer gli appassionati di tennis, l'incontro tra Jannik Sinner e Luciano Darderi agli Australian Open si svolgerà negli ottavi di finale.

Australian Open, preview ottavi: Musetti per certificare la top 5, Sinner imbattibile nei derbyTennis - Australian Open | Darderi prova a interrompere la striscia di 17 derby vinti da Sinner, Musetti sfida Fritz per il secondo quarto di finale Slam consecutivo sul cemento ... ubitennis.com

MUSETTI AI QUARTIIIII Lorenzo gioca una partita incredibile dall’inizio alla fine, dominando Fritz e vincendo per tre set a zero. Per Lollo prima volta ai quarti di finale degli Australian Open dove incontrerà Djokovic per un posto in semifinale #Aus x.com

"Musetti mi ha battuto sull'erba, devo giocare bene", ha ammesso Taylor Fritz. "A 40 anni non giocherò a tennis per come si è sentito il mio corpo negli ultimi due" - facebook.com facebook