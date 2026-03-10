Quando si gioca VakifBank Istanbul-Milano ritorno quarti Champions League volley femminile | orario programma tv

Stasera all’Allianz Cloud si disputa la sfida di andata tra VakifBank Istanbul e Milano, valida per i quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita vede le due squadre affrontarsi in una sfida che determina il passaggio alla fase successiva della competizione. Il ritorno si terrà in Turchia, con la squadra ospite che ospiterà la gara di ritorno.

Dopo il confronto d’andata in programma questa sera all’Allianz Cloud, Milano sarà chiamata a fare visita al VakifBank Istanbul per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Il risultato dell’andata casalinga delineerà lo scenario in vista del secondo atto del confronto che promuove alla Final Four della massima competizione europea e definirà il riscontro di cui le meneghine avranno bisogno per entrare tra le magnifiche quattro del Vecchio Continente. L’appuntamento è per giovedì 19 marzo (ore 18.00 italiane) nella fornace del Burhan Felek Salonu, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Conegliano e le turche dello Zeren Spor Ankara. 🔗 Leggi su Oasport.it

