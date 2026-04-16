Qualità dell' aria | il peso di traffico e industrie sull' inquinamento nel Brindisino
Nel 2025, la qualità dell’aria in Italia si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti, con quasi tutto il territorio che rispetta i limiti di legge per le particelle fini come Pm10 e Pm2,5. Tuttavia, nel territorio del Brindisino, traffico e industrie continuano a contribuire all’inquinamento, influendo sui livelli di polveri presenti nell’aria. La situazione riflette un quadro complessivamente positivo a livello nazionale, anche se con differenze locali.
BRINDISI - La qualità dell'aria in Italia nel 2025 ha mantenuto un quadro nazionale sostanzialmente stabile, con il rispetto dei valori limite per Pm10 e Pm2,5 su quasi tutto il territorio, confermando il trend di miglioramento osservato negli ultimi anni. Il rapporto del Sistema nazionale per la.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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