Nel 2025, l’Italia registra un miglioramento della qualità dell’aria. Solo 13 città superano ancora i limiti di inquinamento, meno rispetto agli anni passati. Le restrizioni e le politiche ambientali sembrano dare i loro frutti, anche se c’è ancora strada da fare per tutelare completamente la salute dei cittadini.

Migliora la qualità dell’aria in Italia, con l’inquinamento che supera i limiti solo in 13 città nel 2025. I nuovi dati di Legambiente, contenuti nel rapporto ‘Mal’Aria di città 2026’, sono chiari sull’evoluzione della situazione; anche se ancora meno di un anno fa i medici per l’ambiente di Isde Italia mettevano in guardia dai pericoli per la salute umana. In base ai parametri relativi alla soglia delle polveri sottili PM10 – il limite da non oltrepassare è 50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all’anno – le peggiori aree urbane sono state “Palermo con la maglia nera per 89 sforamenti, Milano con 66, Napoli con 64, Ragusa con 61?. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migliora la qualità dell’aria in Italia, l’inquinamento oltre i limiti solo in 13 città nel 2025

Approfondimenti su Italia aria

#Mal’aria-Italia || Nel 2025, si registra un miglioramento nei livelli di inquinamento nelle città italiane.

In Italia, il problema dell’inquinamento dell’aria si riduce, ma i risultati sono ancora lontani da una svolta definitiva.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia aria

Argomenti discussi: Allarme qualità dell'aria in Pakistan; Migliora la qualità dell’aria; Osservatorio Contract Logistics Healthcare PoliMi: l’AI migliora la qualità dei processi per oltre il 30% delle aziende; Sempre più respirabile. Qui Lazio. L’aria migliora molto. Il rapporto integrale.

Migliora qualità dell'aria in Veneto, ma deve adeguarsi a nuova direttiva UeIl miglioramento della qualità dell'aria in Veneto continua ad essere una priorità: i livelli registrati dall'Arpav raccontano della fatica di gran parte dei territori di pianura della regione ad acce ... ansa.it

La qualità dell’aria in Liguria presenta buoni valori per le polveri sottili, a Genova problematico il valore del Biossido di AzotoBlgliazzi: Le misure adottate finora non sono sufficienti, necessario intervento più incisivo da parte della giunta per ridurre inquinamento prodotto da navi e traffico urbano a tutela della salute p ... lavocedigenova.it

Stimola la peristalsi, migliora la qualità delle feci, riduci il gonfiore. Regular-Mech® è il tuo alleato completo per regolarità e benessere intestinale, con un mix di piante come senna, frangula, finocchio e anice verde. Disponibile nei Centri Tisanoreica Profess facebook

Blackmagic Camera 10.0.1! Questo aggiornamento migliora la qualità dell’audio del microfono integrato di Blackmagic URSA Cine Immersive. Scarica da bmd.link/it/9RqgVM x.com