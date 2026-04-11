Colloqui Islamabad primo ministro pakistano Sharif accoglie delegazione Iran

In un incontro a Islamabad, il primo ministro pakistano ha ricevuto una delegazione iraniana guidata dal presidente del parlamento del paese. Alla riunione erano presenti anche il ministro degli Esteri iraniano e altri rappresentanti ufficiali di entrambe le nazioni. La visita segue una serie di incontri istituzionali tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati o sulle decisioni prese.

La delegazione iraniana guidata dal presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, e alla presenza del ministro degli Esteri Abbas Aragchi, ha incontrato il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha affermato che la delegazione discuterà della “violazione degli impegni da parte degli Stati Uniti” e deciderà in seguito se avviare o meno i negoziati. Milano, Nahum (Azione): "Salvini? Remigrazione è antistorica, una teoria da anni ’30 del 900" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colloqui Islamabad, primo ministro pakistano Sharif accoglie delegazione Iran Iran: Vance incontra premier pakistano Sharif a IslamabadIl vicepresidente statunitense JD Vance ha tenuto un incontro bilaterale con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif prima dei colloqui previsti... Amb. Iran, la nostra delegazione raggiungerà stasera Islamabad per colloquiL'ambasciatore di Teheran in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha dichiarato che una delegazione iraniana raggiungerà stasera la capitale pachistana... US-Iran Ceasefire: Pakistan PM Welcomes Move Amid Social Media Blunder Controversy | Ceasefire News