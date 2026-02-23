Shehbaz Sharif primo ministro del PAKISTAN | Lavoriamo per la pace e combattiamo il terrorismo il mondo lo sa

Il Board of Peace, istituito su iniziativa dell’amministrazione statunitense, ha riunito rappresentanti di diversi continenti per discutere di sicurezza internazionale. La prima sessione si è svolta a Washington, coinvolgendo paesi che affrontano minacce comuni come il terrorismo e l’instabilità regionale. L’incontro mira a rafforzare la cooperazione tra le nazioni e trovare soluzioni condivise, mentre i partecipanti si confrontano sulle strategie più efficaci per mantenere la pace globale.

Il Board of Peace voluto dal presidente statunitense Donald Trump si è riunito per la prima volta a Washington, mettendo al tavolo nazioni provenienti da quasi tutti i continenti. Alcuni degli Stati coinvolti hanno un peso geopolitico maggiore, addirittura determinante per gli equilibri di molte aree complesse. Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Indonesia sono paesi importanti, ma soltanto il Pakistan rappresenta una potenza atomica fra i membri, Stati Uniti a parte naturalmente. Shehbaz Sharif è il Primo ministro del Pakistan da circa due anni e vanta una lunga carriera politica come amministratore e deputato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il Pakistan è tornato nel mirino del terrorismoQuesta mattina, a Islamabad, un attentato ha colpito un luogo di culto nel quartiere di Tarlai Kalan.

