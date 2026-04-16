Pusher seriale bloccato e arrestato mentre getta a terra la droga

Un uomo di 22 anni di origini marocchine è stato arrestato due volte nello stesso mese. Questa mattina è stato sorpreso mentre gettava a terra della droga, ed è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. Dopo l’arresto, è stato condotto al centro di permanenza rimpatri di Brindisi, in attesa di essere espulso. La polizia ha confermato che si tratta di un pusher seriale coinvolto in attività di spaccio.

Arrestato due volte nel giro di un mese, accompagnato al cpr di Brindisi in attesa di espulsione. Nei guai un marocchino di 22 anni. Continua senza sosta l'attività della Questura di Padova tesa a disarticolare ogni forma di reato sul territorio a cominciare dalla cronica piaga dello spaccio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Pusher arrestato in flagrante mentre cedeva droga tra Giugliano e Qualiano Getta la cocaina sotto un’auto parcheggiata per evitare il controllo: pusher in bicicletta arrestatoFIRENZE – Un goffo tentativo di disfarsi della droga non è bastato a evitargli l’arresto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hashish, crack e un coltello a scatto: i controlli tra il Quarticciolo e la Togliatti finiscono con le manette; Arrestato pusher zona Savena: sequestrati oltre 80 grammi di droga; Pusher e ladro espulso dall’Italia, tenta la fuga scappando lungo la pista all’aeroporto; Pusher in trasferta e spaccio in strada, 6 arresti. Roma: pusher in trasferta e spaccio on the road, 6 arrestil’attenzione della Polizia di Stato di Roma è tornata a concentrarsi nell’area di competenza, dove è scattato un servizio straordinario ... ilmetropolitano.it Pusher in trasferta e spaccio in strada, 6 arrestiControlli antidroga della polizia nel quadrante est della Capitale. Sei gli arresti da parte degli agenti del VI Distretto Casilino. (ANSA) ... ansa.it Turista per spaccio, arriva in Italia dopo 2 giorni diventa pusher: albanese arrestato a Marotta - facebook.com facebook