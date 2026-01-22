Pusher arrestato in flagrante mentre cedeva droga tra Giugliano e Qualiano

I carabinieri di Villaricca hanno arrestato in flagranza un uomo di 29 anni di Napoli, accusato di spaccio di droga tra Giugliano e Qualiano. L’intervento si è svolto sotto la direzione del comandante Pietro Amati, contribuendo a contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona. L’arresto si è concluso con il fermo dell’individuo, che si trova ora a disposizione delle autorità competenti.

Pusher arrestato in flagrante. I carabinieri della stazione di Villaricca, agli ordini del comandante Pietro Amati, hanno proceduto all'arresto di un 29enne di Napoli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nella serata di martedì, è stato sorpreso nei pressi della rotonda della Belle Époque, al confine tra i comuni di Giugliano e Qualiano, mentre stava cedendo una dose di droga a un'acquirente. L'intervento dei militari è scattato immediatamente dopo aver assistito alla consegna, consentendo di bloccare il pusher e identificarlo sul posto. Nel corso delle verifiche successive, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato quasi 50 dosi di cocaina, già pronte per essere vendute.

