Puglia allarme idrico | i condotti perdono metà dell’acqua

Durante la riunione della Commissione Agricoltura, è stato evidenziato che i condotti idrici della regione perdono circa la metà dell’acqua trasportata. Questi dati indicano un problema di perdite significative nel sistema di distribuzione, che coinvolge principalmente le reti di condutture principali. La questione riguarda sia l’efficienza dell’approvvigionamento che la gestione delle risorse idriche, con ripercussioni sulla disponibilità dell’acqua per uso agricolo e civile.

Durante la seduta della Commissione Agricoltura tenutasi questo pomeriggio, è emersa una realtà che mette a rischio l’efficienza del sistema idrico pugliese: nonostante gli invasi presentino segnali positivi per quanto riguarda i volumi d’acqua, le infrastrutture di trasporto sono talmente compromesse da causare dispersioni massicce. Il problema centrale riguarda il collegamento tra la diga di Conza, il fiume Ofanto e la diga di Marana Capacciotti, dove le perdite strutturali sono così gravi che in alcuni tratti arriva a destinazione solo la metà dell’acqua immessa. Il confronto tecnico ha la partecipazione di Nardella, direttore della sezione agraria del Consorzio di Bonifica di Capitanata, insieme ai consiglieri regionali Gatta e Spina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, allarme idrico: i condotti perdono metà dell’acqua Notizie correlate Rottura improvvisa di un tronco idrico a Sant’Agata di Puglia: paese senz'acqua, tecnici a lavoroIl personale di Acquedotto Pugliese lavorerà ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro... Leggi anche: Lavori al serbatoio idrico di Tavolicci, l'erogazione dell'acqua continua grazie ad una autobotte Tutti gli aggiornamenti Completata interconnessione Liscione-Occhito: la Puglia rafforza sicurezza idricaMaggiore sicurezza idrica in Puglia con la consegna a Roma dell'ultimo stralcio dell'interconnessione irrigua Liscione-Occhito ... trmtv.it In Puglia arrivano le reti intelligenti dell'acqua: il piano per battere la siccità, 13 opere per 430 milioniTredici progetti del valore di 430 milioni di euro per potenziare il servizio idrico in Puglia e, allo stesso tempo, combattere la siccità con il recupero di acqua che oggi si perde. Dalle reti ... quotidianodipuglia.it