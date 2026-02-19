Rottura improvvisa di un tronco idrico a Sant’Agata di Puglia | paese senz' acqua tecnici a lavoro

A Sant’Agata di Puglia, una rottura improvvisa di un tronco idrico ha lasciato il paese senza acqua. La rottura si è verificata questa mattina, causando una perdita consistente che ha interrotto l’erogazione nelle abitazioni. I tecnici di Acquedotto Pugliese sono sul posto e stanno lavorando intensamente per riparare il guasto. Il problema ha coinvolto un importante tubo principale, e il ripristino richiederà ancora diverse ore. La comunità aspetta che l’intervento si concluda al più presto.

Il personale di Acquedotto Pugliese lavorerà ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell'abitato di Sant'Agata di Puglia. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna.