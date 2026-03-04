Sono state segnalate numerose lamentele da parte di utenti di dispositivi mobili riguardo a una pubblicità che si ripresenta con insistenza all’interno dell’app di YouTube. La pubblicità in questione appare frequentemente durante la navigazione e non permette di saltarla facilmente, causando fastidio tra gli utenti. Le segnalazioni indicano che questa pubblicità si ripete più volte durante la stessa sessione di utilizzo.

introduzione sintetica: si analizzano le segnalazioni riguardanti una pubblicità persistente all’interno dell’app YouTube per dispositivi mobili. le descrizioni comuni indicano banner che si mostrano nell’ angolo inferiore sinistro e che risultano difficili da chiudere, influenzando l’esperienza di visualizzazione degli utenti della versione gratuita su entrambe le piattaforme principali. pubblicità persistente nell’app youtube su android e ios. Questa anomalía riguarda banner pubblicitari sovrapposti che restano visibili anche dopo l’interazione iniziale. nelle segnalazioni si osserva che, una volta selezionato l’opzione “dismiss”, l’annuncio persiste comunque e spesso richiede l’attesa di circa 30 secondi o l’uscita dal video per scomparire temporaneamente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Youtube la nuova pubblicità che mette alla prova la pazienza degli utenti mobili

