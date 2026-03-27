Gravidanza a rischio arrivano le prime linee guida italiane per prevenzione e diagnosi

Il 26 marzo è stata presentata presso il Policlinico Gemelli una nuova linea guida nazionale dedicata alle gravidanze a rischio, elaborata dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO). Le direttive forniscono indicazioni sulla prevenzione e la diagnosi di condizioni che possono mettere a rischio la salute della gestante e del bambino. La guida si rivolge a operatori sanitari e strutture ospedaliere di tutta Italia.

Sono arrivate le prime Linee Guida Nazionali dedicate alle gravidanze a rischio, presentate il 26 marzo dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) nelle aule del Policlinico Gemelli, uno dei maggiori punti nascita del Centro e Sud Italia con oltre 4.000 parti l’anno. Per la prima volta, dunque, l’Italia abbandona i modelli esteri finora adottato per gestire le gravidanze a rischio per dotarsi di un sistema proprio atto a garantire standard di sicurezza elevati, grazie a un documento approvato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e integrato nel Sistema Nazionale Linee Guida. Il protocollo arriva peraltro in quello che gli... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Gravidanza a rischio, arrivano le prime linee guida italiane per prevenzione e diagnosi Articoli correlati Sanita’: presentate al Gemelli le prime linee guida italiane sulle gravidanze ad alto rischioLa Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) ha recentemente presentato le prime linee guida nazionali dedicate alle gravidanze ad alto... Fascite plantare: dolore al tallone, fattori di rischio e nuove linee guida per una diagnosi precoce.Fascite plantare: un’epidemia silenziosa tra lavoro e stili di vita, l’allarme degli esperti di Bergamo Il dolore al tallone è un campanello... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gravidanza a rischio arrivano le prime... Discussioni sull' argomento Maternità: arrivano le prime linee guida per le gravidanze a rischio; Gravidanze a rischio: le prime linee guida per proteggere madre e bambino. Gravidanza a rischio, arrivano le prime linee guida italiana per prevenzione e diagnosiPresentate dalla SIGO, serviranno a delineare manovre di prevenzione, diagnosi e intervento in quattro aree 'calde' della gravidanza. gravidanzaonline.it Al Gemelli si presentano le prime linee guida italiane sulle gravidanze ad alto rischioAl Gemelli si presentano le prime linee guida italiane sulle gravidanze ad alto rischio Questa prima edizione italiana delle linee guida, frutto del ... msn.com Angelica muore dopo aver partorito, aveva 31 anni. La famiglia: «Gravidanza non era a rischio». Aperta un'inchiesta - facebook.com facebook Al marito e ai familiari aveva raccontato di essere incinta, e per nove mesi aveva simulato la gravidanza, riuscendo a ingannarli. È stata sottoposta a perizia psichiatrica, che ha stabilito che era capace di intendere e di volere x.com