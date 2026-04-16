Prym Fashion | nuovi investimenti a Lecco per il lusso e il lavoro

La Prym Fashion Italia di Lecco ha registrato un aumento dei risultati finanziari nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società, specializzata nel settore del lusso, ha annunciato nuovi investimenti nella zona, segnando una fase di ripresa dopo un periodo di difficoltà. La notizia arriva in un momento in cui il settore del lusso e l’occupazione locale stanno vivendo cambiamenti significativi.

La Prym Fashion Italia di Lecco mostra segnali di ripresa dopo il periodo di crisi, grazie a risultati finanziari del primo trimestre 2026 superiori a quelli dello stesso periodo del 2025. Il vertice della divisione Fashion del gruppo tedesco ha confermato la volontà di investire nell’impianto metalmeccanico locale, puntando su innovazione e capitale umano per il mercato del lusso, con l’obiettivo di eliminare il ricorso agli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. L’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra le parti ha coinvolto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il consigliere provinciale delegato al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini e la dirigente del settore Lavoro Cristina Pagano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prym Fashion: nuovi investimenti a Lecco per il lusso e il lavoro Notizie correlate Nella crisi della Prym Fashion di Lecco si vede la luce in fondo al tunnelLecco – La luce in fondo al tunnel alla Prym Fashion Italia di Lecco, importante azienda metalmeccanica di accessori per il settore moda. Leggi anche: Eli Lilly, Giani: “Possibile ampliamento fino a 300 nuovi posti di lavoro”. L’azienda: “Collaborazione positiva ma servono segnali forti per nuovi investimenti” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nella crisi della Prym Fashion di Lecco si vede la luce in fondo al tunnel; Prym Fashion Italia, segnali positivi dal tavolo istituzionale sul futuro della sede metalmeccanica di Lecco; Prym Fashion Italia: segnali incoraggianti per il futuro della sede lecchese; Prym a Lecco: investimenti confermati, ma i sindacati chiedono un piano industriale solido e trasparente. Prym Fashion Italia, segnali positivi dal tavolo istituzionale sul futuro della sede metalmeccanica di LeccoPrym Fashion Italia, segnali positivi per la sede di Lecco: investimenti, risultati in crescita e nessun ammortizzatore sociale previsto. lecconotizie.com Nella crisi della Prym Fashion di Lecco si vede la luce in fondo al tunnelSi prevede di non ricorrere più agli ammortizzatori sociali. Proseguono gli investimenti. Nel primo trimestre di quest’anno i risultati sono incoraggianti rispetto allo stesso periodo del 2025 ... ilgiorno.it ECONOMIA - Prym Fashion Italia, segnali positivi dal tavolo istituzionale sul futuro della sede metalmeccanica di Lecco https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/prym-fashion-italia-segnali-positivi-dal-tavolo-istituzionale-sul-futuro-della-sede-metalm - facebook.com facebook