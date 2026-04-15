A Lecco, la Prym Fashion Italia, azienda specializzata nella produzione di accessori metallici per il settore moda, sta attraversando un periodo di difficoltà. Dopo un periodo di incertezza, si segnala una possibile svolta che fa sperare in una ripresa. La situazione della fabbrica, che impiega numerosi lavoratori, sta attirando l’attenzione locale, mentre si cercano soluzioni per superare le criticità.

Lecco – La luce in fondo al tunnel alla Prym Fashion Italia di Lecco, importante azienda metalmeccanica di accessori per il settore moda. La marcia in più potrebbero essere i ricercatori del Politecnico e del Cnr di Lecco. La paura del buio però resta per il centinaio di dipendenti che lavorano nella realtà che fa capo alla divisione Fashion del gruppo multinazionale tedesco Prym. Il consigliere provinciale delegato al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini e la dirigente del settore Lavoro Cristina Pagan o, con il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, nei giorni scorsi hanno incontrato i referenti aziendali, guidati da Jung-Hyun Yoon, chief...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella crisi della Prym Fashion di Lecco si vede la luce in fondo al tunnel

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