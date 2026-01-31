Le strappano la collanina l’amico insegue i ladri | arrestato un ragazzo

Un ragazzo è stato arrestato dopo aver tentato di inseguire i ladri che gli avevano appena strappato la collanina d'oro. Due persone hanno agito in fretta, hanno aggredito la ragazza e sono scappate, ma il suo amico non si è arreso e ha provato a inseguirli. La polizia è intervenuta poco dopo e ha fermato uno dei sospettati. La vittima è rimasta scossa, mentre l’amico ha dato la sua testimonianza agli agenti.

In due le hanno strappato la collanina d'oro e sono fuggiti, ma l'amico della vittima non si è arresto. Arrestato a Milano un ragazzo italiano di 21 anni accusato di furto con strappo in concorso. Il complice è riuscito a fuggire.Lo scippo per stradaTutto è accaduto poco prima delle due della.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su collanina strappata Insegue l’amico con un’accetta e un coltello: stalker arrestato L'auto si schianta contro un palo: ragazzo muore sul colpo, arrestato l'amico alla guida Un incidente stradale avvenuto a Niardo, in provincia di Brescia, ha causato la morte di un giovane di 27 anni, Daniele Caratti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su collanina strappata Argomenti discussi: Strappa una collanina d'oro a una donna e la ferisce: arrestato; archivio news; Napoli, ladro seriale arrestato dai carabinieri: riconosciuto dai tatuaggi ?grazie alle telecamere di sicurezza; Donna scippata da due ragazzi, un agente li insegue e recupera la borsa. Gli strappano la collana in discoteca: tre giovani patteggiano un anno e 8 mesi ciascunoPESARO Lo hanno rapinato in discoteca, strappandogli la colla con la croce d’oro: per quella aggressione al ragazzino hanno patteggiano i tre giovani autori. Poco prima della rapina, uno di loro si ... corriereadriatico.it Rapina in Largo Lercaro. Le strappa la collanina davanti a un bimboL’ha afferrata alle spalle, stringendole un braccio intorno al collo. Poi, con violenza, le ha strappato via la collanina ed è scappato. Il tutto sotto lo sguardo attonito di un bimbo di cinque anni, ... ilrestodelcarlino.it Accusato di aver rubato una bici elettrica, un ciclomotore, e di aver strappato dal collo di una donna una collanina d'oro del valore di mille euro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.