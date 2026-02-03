Rapina un'anziana strappandole la catenina d'oro lei cade a terra e finisce in ospedale | arrestato un 20enne

La polizia locale ha arrestato un ragazzo di 20 anni dopo aver rapinato un’anziana. Secondo le prime ricostruzioni, le ha strappato la catenina d’oro e lei è caduta a terra, finendo in ospedale. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno fermato il giovane poco dopo.

Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un 20enne per rapina aggravata e lesioni su un'anziana. Le ha strappato la catenina d'oro facendola cadere.

