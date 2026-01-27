Inseguito dai carabinieri si schianta contro una rotonda e cerca di scappare | arrestato

Un inseguimento tra le strade di Milano e della Brianza si è concluso con un arresto. Dopo aver cercato di sfuggire ai carabinieri, l’auto si è schiantata contro una rotonda, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alle emergenze stradali nella zona.

L’inseguimento per le strade della Brianza e dell’hinterland di Milano. Poi l’auto che si schianta su una rotonda, la corsa in ambulanza al Niguarda. E le manette.Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dopo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

