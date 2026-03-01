Prova ad allagare la casa dell’ex arrestato dai carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti E' stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e danneggiamento l'uomo di 70 anni che a San Giorgio a Cremano (Napoli), sotto l'effetto di stupefacenti, ha cercato di forzare la porta di casa e poi di allagare la stessa con un tubo preso dal giardino e infilato nella finestra. L'uomo vive con la moglie 69enne sebbene il loro matrimonio sia da tempo finito. Dalla loro relazione sono nati cinque figli, che si vanno ad aggiungere ai due nati da quella che lui ha con un'altra donna. Complice l'abuso di stupefacenti, il 70enne alza spesso le mani contro l'ex. Durante un cenone di Natale l'avrebbe presa addirittura a calci nella schiena.