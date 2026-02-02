Duecentosessanta nuovi soccorritori in caso di sisma e alluvione | la Protezione Civile cresce

La Protezione Civile di Foligno ha formato 260 nuovi volontari pronti a intervenire in caso di sisma e alluvione. La giornata di formazione si è svolta con molte persone presenti, che hanno seguito le lezioni tenute da istruttori esperti e docenti del servizio regionale. I nuovi soccorritori sono stati qualificati e pronti a intervenire per aiutare chi si trova in difficoltà.

Hanno effettuato una dura formazione con prove sul campo che simulano situazioni difficili. Ecco la formazione del volontario di Protezione Civile Nuovi volontari qualificati della Protezione Civile sono stati promossi e formati ne Centro regionale di Protezione Civile di Foligno, con una giornata intensa e partecipata, grazie alle lezioni dei docenti del servizio regionale di Protezione Civile e di istruttori specializzati. Nel corso del secondo semestre del 2025 e delle prime settimane del 2026, i partecipanti hanno seguito momenti formativi teorici e pratici presso le sedi operative di diverse organizzazioni di volontariato del territorio, mentre nella giornata di domenica scorsa si è tenuta la prova finale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Protezione Civile Foligno Protezione civile, nuova idrovora in caso di alluvione. “Progettata per condizioni estreme” Mascali, Protezione civile: simulazione post sisma a scuola Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Allerta meteo Protezione Civile per piene dei fiumi E' valida dalle mezzanotte di martedì 3 febbraio 2026 fino alla mezzanotte di mercoledì 4 febbraio 2026... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.