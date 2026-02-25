In attesa del 25 aprile ucraino femministe incorreggibili s’incontrano

Femministe incorreggibili si incontrano per discutere delle sfide attuali e delle mobilitazioni in vista del 25 aprile ucraino. La loro riunione nasce dalla volontà di sostenere la resistenza di Kyiv, simbolo di determinazione contro le aggressioni esterne. Durante l’incontro, si approfondiscono strategie di protesta e si condividono testimonianze di solidarietà. Le partecipanti vogliono mantenere viva la memoria storica e rafforzare l’impegno civile in un momento cruciale per l’Europa.

Al direttore - Si dice che l'Europa è debole, ma c'è qualcosa di più splendido della resistenza di Kyiv alla quale anche l'Italia ha dato un suo contributo? Corrado Beldì Quattro anni dopo l'inizio di quella guerra, vale la pena ricordare cosa disse due anni fa, in un'altra data importante, il presidente della Repubblica: il 25 aprile ci ricorda anche "un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace dopo la guerra voluta dal regime fascista". C'è qualcosa di più antifascista oggi che sostenere il dovere di dare un contributo alla resistenza di Kyiv? Al direttore - Secondo qualche collega dietrologo il contenuto di certa propaganda elettorale a favore della revisione costituzionale rivelerebbe il reale intendimento politico del governo, ossia impedire l'adozione di sentenze sgradite alla odierna maggioranza parlamentare attraverso un capillare controllo della magistratura.