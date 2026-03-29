Pronostico Lettonia-Gibilterra | c’è solo da mettere il timbro

La partita tra Lettonia e Gibilterra si disputa nell’ambito della Nations League. Secondo le formazioni probabili, la squadra della Lettonia si presenta come favorita, considerando la differenza di livello tra le due squadre. La gara si svolge in un contesto che appare già deciso, con la nazionale locale che punta a consolidare il proprio risultato. La partita sarà trasmessa su piattaforme televisive e online.

Una semplice e pure formalità per la Lettonia. Dopo la vittoria esterna della scorsa settimana, questa nazionale è sicura il prossimo anno, quando ricomincerà la Nations League, di essere nella Lega C. Contro Gibilterra è stato semplice raggiungere la salvezza. Sì, parliamo in maniera sicura. Perché nonostante a Gibilterra la vittoria sia arrivata solamente per uno a zero e su calcio di rigore, di dubbi per questa partita di ritorno non ce ne possono essere. Una prova di forza – se così la possiamo chiamare – contro una squadra che ha poco da dire e che è certificata anche dalle statistiche finali che sono arrivate. Alla fine i tiri totali sono stati 12 – due in porta – e 4 grandi occasioni create durante il match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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