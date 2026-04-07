Pronostico Mainz-Strasburgo | le statistiche non mentono

Domani si sfideranno Mainz e Strasburgo nei quarti di finale della Conference League. Si tratta di un primo confronto tra le due squadre, entrambe reduci da un periodo positivo e senza sconfitte nelle ultime partite. La partita sarà trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono già state annunciate dalle rispettive società. I dati statistici indicano un equilibrio tra le due formazioni, che cercano una vittoria importante per avanzare nella competizione.

Mainz-Strasburgo è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Una prima volta tra Mainz e Strasburgo, due squadre che vivono dei momenti di forma importante visto che non perdono da parecchio tempo. Ma ci sono dei dati che ci aiutano ad entrare nel nostro pronostico. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E che riguarda lo Strasburgo, una squadra che ha un bilancio davvero negativo contro formazioni tedesche: ha vinto una volta sola e pareggiato altrettanto, e in totale le sconfitte sono state quattro. Inoltre, i francesi, nelle cinque gare nelle quali non hanno vinto non sono mai riusciti a trovare il gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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