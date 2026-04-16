Pronostico St Pauli-Colonia | con il nuovo allenatore numeri da urlo

Venerdì alle 20:30 si disputa la partita tra St. Pauli e Colonia, valida per la trentesima giornata di Bundesliga. La sfida si svolge in serata e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state annunciate le probabili formazioni delle due squadre e si prevedono cambiamenti nelle strategie, dato il recente arrivo di un nuovo allenatore.

St. Pauli-Colonia è una partita della trentesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Colonia ha messo un piccolo ma significativo mattoncino per la salvezza aggiudicandosi il cruciale scontro diretto con il Werder Brema domenica scorsa (3-1). Passati immediatamente in vantaggio con El Mala, i Billy Goats da metà primo tempo hanno avuto l’opportunità di giocare in superiorità numerica – espulso il biancoverde Friedl – e nella ripresa, pur non riuscendo a tenere la porta inviolata, hanno realizzato altri due gol (Ache e autorete di Backhaus). I tifosi biancorossi non esultavano da gennaio: il successo con il Werder ha messo fine a un digiuno che durava da ben otto giornate.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico St. Pauli-Colonia: con il nuovo allenatore numeri da urlo Notizie correlate Leggi anche: Pronostico St. Pauli-Bayern Monaco: superano quota 100 Leggi anche: Pronostico St. Pauli-Lipsia: ritorno in zona Champions League Panoramica sull’argomento Temi più discussi: St. Pauli vs FC Colonia Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 17-04-2026; Pronostico St. Pauli - Colonia - Quote & Statistiche - 17 aprile 2026, Bundesliga, Germania; Pronostico St. Pauli-Colonia 17 Aprile 2026: 30ª Giornata di Bundesliga; Pronostico St. Pauli - Colonia: 17 Aprile 2026 ?. Pronostico FC St. Pauli vs Colonia – 17 Aprile 2026La sfida di Bundesliga tra FC St. Pauli e Colonia promette intensità al Millerntor-Stadion, nella serata del 17 Aprile 2026 alle 20:30. Lo stadio di Amburgo ... news-sports.it Pronostico Colonia vs FC St. Pauli – 6 Dicembre 2025La Bundesliga propone una sfida intrigante tra Colonia e FC St. Pauli, in programma il 6 Dicembre 2025 alle 15:30 al RheinEnergiStadion. I padroni di casa cercano riscatto dopo risultati altalenanti, ... news-sports.it Bundesliga, pari tra Union e St. Pauli: 2-2 tra Eintracht e Colonia - facebook.com facebook