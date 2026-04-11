Pronostico St Pauli-Bayern Monaco | superano quota 100

La partita tra St. Pauli e Bayern Monaco si disputerà sabato alle 18:30, nell’ambito della ventinovesima giornata di Bundesliga. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e vede in campo due squadre con obiettivi diversi in campionato. Le formazioni probabili sono state annunciate e il pronostico indica una possibilità di superare quota 100 reti complessive.

St. Pauli-Bayern Monaco Dortmund è una partita valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quella contro il Real Madrid in Champions League è stata una vera e propria prova di forza del Bayern Monaco anche se, il gol di Mbappé, ha tenuto accese le speranze spagnole di un passaggio del turno. Ma se la truppa di Kompamy riuscisse a ripetere la prestazione del Bernabeu la semifinale è alla portata, anche per via del 2-1 finale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro il St. Pauli in campionato l’obiettivo è quello di mantenere invariato il distacco di 9 punti – magari anche aumentarlo – rispetto al Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico St. Pauli-Bayern Monaco: superano quota 100 St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono... St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Kane e compagni nella tana dei kiezkickerIl colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono... Temi più discussi: quote St. Pauli Bayern Monaco: il pronostico sui bavaresi; St. Pauli vs Bayern Monaco Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 11-04-2026; St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; St. Pauli-Bayern Monaco: quote, pronostico e probabili formazioni. Pronostico FC St. Pauli vs Bayern München – 11 Aprile 2026La sfida di Bundesliga tra FC St. Pauli e Bayern München si giocherà il 11 Aprile 2026, con fischio d’inizio alle 18:30 al Millerntor-Stadion. Un appuntamento ... news-sports.it Pronostico Friburgo-Bayern Monaco, dilemma Kane e distrazione Real: ansia KompanyFriburgo-Bayern Monaco è una partita di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it