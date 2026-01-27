Pronostico St Pauli-Lipsia | ritorno in zona Champions League

L'incontro tra St. Pauli e Lipsia, valido per la sedicesima giornata della Bundesliga, rappresenta un momento importante nella stagione delle due squadre. Analizziamo le formazioni, il pronostico e le modalità di visione di questa partita, che potrebbe segnare un passo avanti nel cammino verso la zona Champions League.

St. Pauli-Lipsia è un recupero della sedicesima giornata della Bundesliga: pronostico, formazioni e dove vederla Cinque gare senza vittorie. Cinque partite che hanno portato la squadra al penultimo posto. Non è il miglior momento della stagione per il St. Pauli, che dopo il pareggio a reti bianche nel derby contro l’Amburgo spera di fare altri punti. Ma è assai complicato contro il Lipsia, per svariati motivi. E uno è quello maggiore. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli ospiti infatti, con una vittoria in questo recupero della giornata numero 16, hanno la possibilità di andare di nuovo al quarto posto, quello che permette di avere alla fine dell’anno un piazzamento alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

