Pronostico Sassuolo-Como | tre vittorie su tre e scatto Champions

Venerdì alle 18:30 si disputa la partita tra Sassuolo e Como, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Attualmente il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie consecutive, mentre il Como cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Prima del calcio d’inizio, si conosceranno le probabili formazioni e le modalità di visione in diretta tv e streaming.

Sassuolo-Como è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nonostante il 60% del possesso palla, i 3,12 xG creati ed appena lo 0,88 di xG subiti, il Como domenica scorsa ha incassato la prima sconfitta da febbraio, mettendo fine ad una serie positiva che durava da otto partite tra campionato e Coppa Italia. Il cinismo dell’Inter capolista ha fatto la differenza nel pirotecnico posticipo del “Sinigaglia”, coi nerazzurri capaci di ribaltare i lariani, avanti di due gol a fine primo tempo, con le doppiette di Thuram e Dumfries (3-4).🔗 Leggi su Ilveggente.it

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