motogp bezzecchi fa tre vittorie su tre e trionfa anche ad austin

Nel fine settimana si è disputato il Gran Premio delle Americhe, quarta tappa del Mondiale di MotoGP 2026. Il pilota italiano ha concluso la gara in prima posizione, ottenendo così la sua terza vittoria su tre gare disputate. La competizione si è svolta sul circuito di Austin, dove il campione ha dominato dall'inizio alla fine.

Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio delle Americhe e fa tre vittorie su tre nel Mondiale di MotoGP 2026. Continua il momento d’oro del pilota romagnolo, che continua il filotto iniziato nella passata stagione, portando a cinque i successi consecutivi. Una splendida doppietta per l’Aprilia sul circuito di Austin, completata dal suo compagno di squadra Jorge Martin. Vittoria che vale il contro sorpasso in classifica generale dopo che lo spagnolo lo aveva sopravanzato di un punto vincendo la Sprint Race, chiusa a terra da Bezzecchi. Adesso il vantaggio in classifica sul compagno di scuderia è di quattro punti. Anche stavolta il pilota Aprilia si dimostra il più veloce di tutti, mettendosi in testa dal primo giro e vincendo la schermaglia iniziale con Pedro Acosta, alla fine buon terzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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