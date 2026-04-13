Il 14 aprile 2026, sul campo centrale di Monaco, si svolgerà la partita tra Alejandro Tabilo e Joao Fonseca. I due tennisti inizieranno la giornata di gare con questo match, che si preannuncia tra i più attesi del giorno. La sfida rappresenta l'esordio di entrambi nel torneo, con pronostici e quote già disponibili per gli scommettitori.

Alejandro Tabilo e Joao Fonseca apriranno il programma sul campo centrale con un incontro molto interessante. L’astro nascente brasiliano spera che la terza volta sia quella buona per battere un avversario che sa come metterlo in difficoltà. A Monte Carlo ha battuto facilmente Berrettini prima di cedere a Zverev nei quarti di finale ma giocando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Joao Fonseca, Monaco 14-04-2026

Pronostico e quote Joao Fonseca – Gabriel Diallo, Monte Carlo 06-04-2026Joao Fonseca e Gabriel Diallo si affronteranno sul Court des Princes nel pomeriggio di Pasquetta, più o meno a partire dalle 14:30.

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Joao Fonseca, Monte Carlo 09-04-2026Matteo Berrettini e Joao Fonseca apriranno il programma sul Court des Princes alle 11:00 di mattina, un orario che deve piacere all’azzurro visto che...

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MIAMI: QUARTI PER BOLELLI-VAVASSORI Accedono ai quarti di finale la coppia Bolelli/Vavassori! Battono Etcheverry/Tabilo con il risultato di 6/3 7/6! Complimenti ragazzi Simobole ig - facebook.com facebook