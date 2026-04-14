Il match tra Vit Kopriva e Luciano Darderi si giocherà sul campo centrale e si prevede che inizi nel tardo pomeriggio. Entrambi i giocatori sono inseriti nell'ultima partita della giornata, prevista per il 15 aprile 2026 a Monaco. Le quote e il pronostico sono stati pubblicati, ma non sono stati indicati dettagli sul risultato atteso o sui favoriti.

Vit Kopriva e Luciano Darderi chiuderanno il programma sul centrale dunque presumibilmente non prima del tardo pomeriggio. L’italiano di Villa Gesell ha sconfitto Zhizhen Zhang per 7-6 3-6 6-1 tornando a vincere dopo due sconfitte di fila pur essendo partito favorito, mentre il ceco ha come previsto avuto la meglio su Justin Engel in tre set,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Vit Kopriva – Luciano Darderi, Monaco 15-04-2026

Pronostico e quote Luciano Darderi – Marco Trungelliti, semifinale Marrakech 04-04-2026Luciano Darderi e Marco Trungelliti daranno vita alla prima semifinal del torneo marocchino alle 14:00 ora italiana.

Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Luciano Darderi, Monte Carlo 07-04-2026Hubert Hurkacz e Luciano Darderi giocheranno la loro partita di primo turno mercoledì e questo è un bene per l’azzurro che viene da una semifinale...