Flavio Cobolli e Francis Tiafoe si sfideranno nella finale dell'Abierto Mexicano de Tenis, che si terrà tra la notte di sabato e domenica alle 04:00 ora italiana. La partita si svolgerà a Acapulco, con i due tennisti pronti a contendersi il titolo in questa competizione. La sfida promette di essere un momento importante nel torneo.

Flavio Cobolli e Francis Tiafoe si giocheranno il titolo dell’Abierto Mexicano de Tenis a partire dalla notte italiana tra sabato e domenica. Entrambi hanno avuto bisogno del terzo set per qualificarsi a questa finale, rispettivamente contro Kecmanovic, battuto 7-6 3-6 6-4, e Nakashima, sconfitto col punteggio di 3-6 7-6 6-4 dopo quasi tre ore di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Francis Tiafoe, Finale Acapulco 01-03-2026 ore 04:00

Pronostico e quote Jiri Lehecka – Tomas Machac, Brisbane 05-01-2026 04:00Jiri Lehecka e Tomas Machac si affronteranno sulla Pat Rafter Arena quando in Italia saranno le 4:00 del mattino, o meglio, non prima di tale orario...

Senegal-Sudan (Coppa d’Africa, 03-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiSi aprono gli ottavi di finale della coppa d’Africa con la sfida in programma a Tangeri tra il Senegal ed il Sudan.

Contenuti utili per approfondire Flavio Cobolli.

Temi più discussi: Bologna Brann – Quote e Pronostico – Europa League 25/26 – Ritorno dei Play Off; Pronostico Dalibor Svrcina - Flavio Cobolli - ATP Acapulco; Inter Genoa – Pronostico e Quote – Serie A 25/26 – 27ª Giornata; Pronostico e quote Flavio Cobolli – Sebastian Korda semifinale Delray Beach 21-02-2026.

Pronostico Flavio Cobolli-Pacheco Mendez, analisi, guida tv quote e scommesse tennis ATP 500 AcapulcoPronostico Cobolli-Pacheco Mendez 25 febbraio 2026. Analisi, quote, tv, statistiche e scommesse Tennis, 16esimi di finale ATP Acapulco 2026. betitaliaweb.it

Pronostico Cobolli-Wong 20 febbraio 2026Pronostico Cobolli-Wong 20 febbraio 2026. Analisi, quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse di tennis, ATP Delray Beach. betitaliaweb.it

Flavio Cobolli diventa il primo finalista italiano nella storia ad Acapulco! Bravo Flavio complimenti atptour - facebook.com facebook

Flavio Cobolli è in finale al 500 di Acapulco Battuto Miomir Kecmanovic 7-6 (7-5); 3-6; 6-4 in 2h 26’ Partita d’indubbia qualità, giocata a ritmi molto alti ad ambo le parti, la differenza a favore di Flavio è arrivata dalle: ripetuta capacità di reazione- in x.com