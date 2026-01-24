Pronostico e quote Alexander Zverev – Francisco Cerundolo Australian Open 25-01-2026

Il match tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo si svolgerà alla John Cain Arena, previsto intorno alle sette del mattino italiane, con possibili variazioni. Si tratta di un incontro valido per gli Australian Open del 2026, in cui i due tennisti si affrontano in una sfida che potrebbe offrire alcune opportunità di previsione e analisi delle quote. Ecco le principali informazioni e pronostici per questa partita.

Alexander Zverev e Francisco Cerundolo chiuderanno il programma sulla John Cain Arena intorno alle sette del mattino italiane ma si potrebbe anche andare oltre. La testa di serie numero 18 ha ottenuto tre vittorie consecutive in tre set, tra cui un impressionante trionfo per 6-3 7-6 6-3 su Andrey Rublev che deve aver fatto rizzare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

