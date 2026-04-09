Pronostici Crystal Palace-Fiorentina | marcatore e tiri in porta

Il match tra Crystal Palace e Fiorentina si trova in programma a Londra, con le due squadre pronte a scendere in campo. La formazione di Vanoli ha già raggiunto la salvezza e ora si concentra sulla Conference. La partita si presenta come un'occasione per analizzare i possibili marcatori e le probabilità di tiri in porta di entrambe le squadre.

Pronostici Crystal Palace-Fiorentina, una volta blindata la salvezza la squadra di Vanoli è pronta a rituffarsi nella Conference: a Londra la attendono le Eagles. La “prima volta” europea del Crystal Palace in un quarto di finale non poteva che coincidere con una sfida dal sapore storico contro la Fiorentina, una squadra che ha ormai la Conference League nel proprio DNA. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se le Eagles arrivano a questo appuntamento con la freschezza di chi ha potuto ricaricare le pile per tre settimane, la Viola di Paolo Vanoli risponde con il ritmo partita di chi ha appena blindato la propria serenità in campionato, avvicinandosi sensibilmente all’obiettivo salvezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Crystal Palace-Fiorentina: marcatore e tiri in porta Pronostici Tottenham-Crystal Palace: marcatore e tiri in portaTottenham-Crystal Palace, i pronostici del match: dal marcatore ai tiri in porta, ecco tutte le dritte A caccia di punti preziosissimi in ottica... Pronostici Napoli-Fiorentina: marcatore e tiri in portaSpalle al muro dopo il mancato accesso ai play-off di Champions League, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a battere un colpo per provare a... Temi più discussi: Pronostico Crystal Palace-Fiorentina quote quarti Conference; Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: analisi e probabili formazioni 09/04/2026 Conference League; Pronostico Crystal Palace-Fiorentina, quote e dove vedere i quarti di finale Conference League 2025/26; Crystal Palace-Fiorentina pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto. Crystal Palace-Fiorentina pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Crystal Palace-Fiorentina con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per i Quarti di Conference League. calciomercato.com Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: viola con la testa sgombra a LondraCrystal Palace-Fiorentina è un quarto di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it SI RIPARTE... PER ARRIVARE IN FONDO Prima dell'andata dei quarti di finale di Conference League in casa del Crystal Palace c'è la trasferta di Verona: i gialloblù sembrano spacciati ma sono decisi a chiudere la stagione con orgoglio La Fiorentina - facebook.com facebook