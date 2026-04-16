Professore napoletano di Ingegneria rivoluziona il modo di ascoltare musica e vince contest internazionale

Un professore di ingegneria del suono dell'Università di Napoli ha sviluppato una tecnologia che trasforma l'ascolto musicale in un’esperienza tridimensionale e immersiva. Con il suo progetto, denominato “SOAVE”, ha ottenuto il riconoscimento dell’Innovation Award durante la fiera internazionale Classical:NEXT. La premiazione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione sul suo metodo innovativo nel campo dell’audio.