Professore napoletano di Ingegneria rivoluziona il modo di ascoltare musica e vince contest internazionale
Un professore di ingegneria del suono dell'Università di Napoli ha sviluppato una tecnologia che trasforma l'ascolto musicale in un’esperienza tridimensionale e immersiva. Con il suo progetto, denominato “SOAVE”, ha ottenuto il riconoscimento dell’Innovation Award durante la fiera internazionale Classical:NEXT. La premiazione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione sul suo metodo innovativo nel campo dell’audio.
Ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, rendendo l'esperienza dell'ascolto tridimensionale e immersiva: Francesco Maria Sacerdoti, docente di Ingegneria del Suono all'Università degli Studi di Napoli Federico II, con “SOAVE” ha vinto l’Innovation Award al Classical:NEXT, il più.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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