Anatomia patologica al Cro | Così si va a indebolire l' ospedale di Pordenone

Dal prossimo anno, l'anatomia patologica e la ginecologia non verranno più trattate a Pordenone. Le due specialistiche saranno trasferite tutte nel centro di Aviano, come previsto dal nuovo piano oncologico. La decisione rischia di indebolire ulteriormente l’ospedale di Pordenone, che già fatica a mantenere tutte le sue strutture. I medici e i lavoratori si preparano a nuove sfide, mentre i pazienti si chiedono come cambieranno le cose per le loro visite e cure.

Dal prossimo anno l'anatomia patologica e la ginecologia saranno trattate solo nel Cro di Aviano secondo quanto già stabilito dal piano oncologico. Un provvedimento che cerca di adeguarsi agli standard nazionali e che va a intervenire sugli equilibri tra l'Asfo e l'istituto di ricerca. Dopo il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

L’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone rischia di perdere il servizio di Anatomia Patologica, che potrebbe essere trasferito al CRO di Aviano.

Cro, dal prossimo anno anatomia patologica e ginecologia saranno trattate solo nel Centro di Aviano: pochi professionisti per tenere aperti 2 puntiLa filosofia del Piano oncologico regionale è abbastanza chiara, anche se non sempre condivisa. Semplificando: se parliamo di chirurgia oncologica, la casistica produce qualità ... ilgazzettino.it

