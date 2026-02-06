Padiglione anatomia patologica cerebrale | avvio gara per nuovo tassello sanitario nel polo oncoematologico

È stata pubblicata ufficialmente la gara d’appalto per costruire il nuovo padiglione di Anatomia patologica del cervello nel polo oncoematologico di Palermo. Un passo importante per rafforzare i servizi sanitari dedicati alle malattie cerebrali nella città.

Un nuovo tassello per il Polo oncoematologico a Palermo: la gara per il nuovo padiglione di Anatomia patologica del Cervello è ufficialmente pubblicata. Nel cuore del Polo oncoematologico, l’ospedale Cervello sta per accogliere un nuovo edificio dedicato all’analisi delle lesioni cerebrali, un importante passo verso un sistema sanitario più avanzato, mirato e veloce. Il bando di gara per il padiglione Anatomia patologica è stato pubblicato oggi, martedì 6 febbraio 2026, da Invitalia, e apre la fase operativa per l’allestimento di un’infrastruttura che andrà a completare il progetto del Polo oncoematologico, uno dei pochi in Italia ad aver adottato un modello integrato di assistenza oncologica e farmacologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palermo Oncoematologico

La gara per il nuovo padiglione di Anatomia patologica dell’ospedale Cervello è stata pubblicata da Invitalia.

È stata aperta ufficialmente la gara per costruire il nuovo padiglione dell’ospedale Cervello di Palermo, che ospiterà la moderna Anatomia patologica del cervello.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palermo Oncoematologico

Nuovo tassello per il Polo oncoematologico, pubblicata la gara per il padiglione di Anatomia patologica del CervelloPassi concreti per la realizzazione dell'infrastruttura chiave per la lotta al cancro che sarà realizzata in vari step. Pubblicata da Invitalia la procedura per l'affidamento dei lavori. Il governator ... palermotoday.it

Ospedale Cervello, al via la gara per la nuova Anatomia PatologicaÈ stata pubblicata da Invitalia la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione del padiglione. insanitas.it

È stata pubblicata da Invitalia la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del padiglione dell’ospedale Cervello di #Palermo che ospiterà la nuova Anatomia patologica. Leggi https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/salute-gar facebook