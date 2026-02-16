Vent’anni senza Cristian | Serviva ai tavoli con noi

Cristian, morto due anni fa in un incidente stradale, avrebbe compiuto 25 anni quest’anno e avrebbe continuato a servire ai tavoli con i suoi amici. La ‘Cena di Sant’Antonio’, organizzata al Circolo Arci di Villa Fastiggi dalla Lega Contadini, ha richiamato molte persone che ricordano con affetto il giovane e il suo modo di lavorare. La serata è stata allietata dalla presenza di volontari e familiari, che hanno condiviso ricordi e momenti di solidarietà. Tra loro, anche i colleghi che hanno lavorato con Cristian nei mesi precedenti, hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria.

Grande partecipazione alla tradizionale ' Cena di Sant'Antonio ', protettore degli animali, tenutasi al Circolo Arci di Villa Fastiggi, organizzata dalla Lega Contadini, con la regìa di Giorgio Baldantoni insieme ad Andrea Salvatori e la collaborazione dei tanti volontari tra cui: Luciana Pianosi, Paola Girolomoni, Gabriella Giannoni, Renza Gurini, Toni Pierleoni, Giuseppino Vagnini, Manuela Lorenzetti, Paola Pianosi, Luca e Matteo Rombolini, Joseph Giusti e Alessandro Valla. C'erano quasi 200 persone, giunte per degustare le tagliatelle alla sanpietrana fatte in casa, costarelle, salsicce, coniglio, castagnole e i bracciatelli del Panificio Pagnoni.