Torino di Sangro fa festa con la 31esima edizione del Carnevale torinese
Torino di Sangro si prepara a festeggiare con la sua 31esima edizione del Carnevale. La Pro loco ha confermato l’evento per domenica 15 febbraio, con il patrocinio del Comune. La cittadina si anima con sfilate, maschere e tanta allegria, come ogni anno.
La Pro loco di Torino di Sangro organizza la 31esima edizione del Carnevale torinese, con il patrocinio del Comune di Torino di Sangro, in programma domenica 15 febbraio. Si parte alle ore 14 da Via Croce di Mare con la sfilata dei carri allegorici e delle maschere. L'arrivo è previsto alle ore.🔗 Leggi su Chietitoday.it
