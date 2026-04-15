Il cast del Concerto del Primo Maggio 2026 si sta delineando con i primi artisti annunciati. L’evento si terrà venerdì 1° maggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra gli artisti confermati ci sono Riccardo Cocciante e i Litfiba, che si esibiranno durante la manifestazione musicale. Le informazioni ufficiali sui partecipanti continuano ad arrivare e l’organizzazione sta definendo i dettagli dell’edizione di quest’anno.

Inizia a prendere forma il cast dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio con i primi artisti annunciati e attesi venerdì 1° maggio a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. La lineup è scattata con l’ufficialità dei Litfiba, storica band degli anni ’80 che si riunirà al Concertone con la formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Questo ritorno del gruppo nasce per celebrare i quarant’anni di 17 Re, disco che nel 1986 ha in parte segnato una svolta nel rock italiano e consacrato i Litfiba. Un altro artista che ha confermato la sua presenza è Riccardo Cocciante, atteso prima a Canzonissima su Rai 1 nelle ultime puntate del 18 e 25 aprile.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Riccardo Cocciante e i Litfiba al Concerto del Primo Maggio 2026

Notizie correlate

Concerto Primo Maggio Roma 2026, ci sarà anche Riccardo CoccianteDopo l’annuncio dei Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, Emma Nolde e...

Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Al Fuorisalone con Riccardo Cocciante; A poco più di un mese dall’inizio del suo viaggio nei teatri NOTRE DAME DE PARIS conta oltre 350.000 biglietti venduti; Il ritorno a Parma di Notre dame de Paris - Parlano i protagonisti - Video; Notre Dame de Paris in tour: oltre 350mila biglietti venduti per l’opera pop di Riccardo Cocciante.

Riccardo Cocciante tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026Riccardo Cocciante si unisce alla lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, insieme a Litfiba ed Emma Nolde. Lavoro e futuro al centro dell'evento. megamodo.com

Cocciante al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma con la reunion dei LitfibaCocciante e la reunion dei Litfiba arricchiscono il Concertone del Primo Maggio, tra musica live e dibattito sul lavoro ... it.blastingnews.com

Si arricchisce la lineup del Concerto del Primo Maggio Tra i nomi annunciati per l’edizione 2026 arriva anche Riccardo Cocciante, uno dei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Un ritorno importante, a quattro anni dalla sua ultima partec - facebook.com facebook

Ci sono canzoni che non passano mai. Sul palco del Primo Maggio Roma, Riccardo Cocciante: la voce che le ha rese eterne. #1M2026, il domani è ancora nostro x.com