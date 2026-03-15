Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha commentato in diretta a 'DAZN' prima della partita tra Lazio e Milan, dicendo che il mercato è un argomento fuori luogo in questo momento e che Modric deve prendere una decisione da solo. Ha aggiunto che non è il momento di discutere di acquisti e che tutte le scelte spettano al giocatore.

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Kean può essere il centravanti del futuro? “Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare”. Dopo il pareggio dell’Inter avete la sensazione completa che stasera si possa riaprire in modo concreto questa corsa scudetto? “Onestamente no. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare prima di Lazio-Milan: “Mercato? Inutile parlare ora. Modric? Deve decidere lui”

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