El Aynaoui cresce e si prende la Roma | ora tocca a lui

La Roma ha ritrovato Neil El Aynaoui proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno. Contro il Panathinaikos ad Atene, il centrocampista marocchino del 2001 ha mostrato tutta la sua personalità, giocando un ruolo importante nel finale di stagione. La sua presenza si farà sentire anche in assenza di Koné, e ora la squadra si affida a lui per tenere saldo il centrocampo.

La Roma ritrova Neil El Aynaoui nel momento chiave della stagione e ne misura subito il peso specifico: ad Atene contro il Panathinaikos, nell'ultima gara di Europa League, il centrocampista marocchino classe 2001 offre una prova di personalità e continuità, candidandosi a diventare il perno del centrocampo giallorosso durante l'assenza di Koné. Una crescita evidente che rafforza le certezze di Gian Piero Gasperini e conferma la bontà dell'investimento estivo. Da trequartista a regista del pressing. La sua partita nasce alle spalle di Pellegrini e Soulé, da trequartista puro. Nei primi quindici minuti interpreta il ruolo con tempi e letture mature, poi l'espulsione di Mancini ridisegna l'assetto.

