Il 16 aprile 1973 a Primavalle si verificò un incendio che coinvolse un appartamento e, più in generale, rappresentò un episodio che segnò una cesura nel modo in cui si percepivano le opposizioni politiche in Italia. Quel giorno, si manifestò una violenza che andava oltre l’atto materiale, toccando la linea tra scontro politico e violenza personale. Da allora, le tensioni tra diverse fazioni si sono radicate nel tempo, influenzando il quadro politico e sociale del Paese.

Roma, 16 apr – Il 16 aprile 1973, a Primavalle, non bruciò soltanto un appartamento. Bruciò una linea di confine che una parte dell’Italia aveva già deciso di cancellare: quella tra avversario politico e bersaglio umano. La casa era quella di Mario Mattei, netturbino e segretario della sezione missina “Giarabub”. Nell’incendio morirono i suoi figli Virgilio e Stefano. I nomi che emersero nelle indagini e nei processi furono quelli di Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, militanti di Potere Operaio. Il caso fu lungo, contorto, lacerato da assoluzioni iniziali, condanne successive e sviluppi giudiziari mai davvero capaci di chiudere il trauma pubblico che quell’episodio aveva aperto.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Primavalle e il presente: l’apparato della sinistra che non smette di colpire

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