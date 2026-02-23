Manutenzione all’apparato di telefonia mobile della piazza cambia la viabilità

Un intervento di manutenzione all’apparato di telefonia mobile in piazza Martiri a Bondeno causa modifiche alla viabilità. Giovedì 26 febbraio, tra le 8 e le 18, i lavori interesseranno l’area tra i numeri civici 39 e 41, richiedendo la chiusura temporanea di alcune vie adiacenti. La presenza di operai e attrezzature sul posto potrebbe provocare rallentamenti e deviazioni nel traffico locale. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione ai segnali temporanei.