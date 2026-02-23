Manutenzione all’apparato di telefonia mobile della piazza cambia la viabilità
Un intervento di manutenzione all’apparato di telefonia mobile in piazza Martiri a Bondeno causa modifiche alla viabilità. Giovedì 26 febbraio, tra le 8 e le 18, i lavori interesseranno l’area tra i numeri civici 39 e 41, richiedendo la chiusura temporanea di alcune vie adiacenti. La presenza di operai e attrezzature sul posto potrebbe provocare rallentamenti e deviazioni nel traffico locale. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione ai segnali temporanei.
Giovedì 26 febbraio si svolgerà, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, un cantiere per la manutenzione dell’apparto di telefonia mobile situato in piazza Martiri, a Bondeno, tra i numeri civici 39 e 41. Le strumentazioni in questione si trovano sulla torre piezometrica (l’acquedotto cittadino), ma le operazioni necessarie alla manutenzione dovranno avvalersi di un autocarro dotato di una piattaforma aerea. Per l’intera durata dei lavori verrà disposto un senso unico alternato in corrispondenza dell’area (circa 50 metri quadri), con un divieto di sosta e rimozione forzata per i veicoli dei trasgressori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
