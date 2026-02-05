Emanuele Filiberto di Savoia rivela di aver infranto spesso la legge durante gli anni dell’esilio. In un’intervista sincera, il principe ammette che la sua famiglia ha agito di nascosto, superando i limiti imposti dalla legge. Non si nasconde dietro alle parole e parla senza filtri, raccontando le trasgressioni che hanno caratterizzato la sua vita e quella dei suoi cari.

Emanuele Filiberto di Savoia si racconta con sincerità, come fa sempre del resto, e ha confermato che negli anni dell’esilio la sua famiglia ha violato spesso la legge. Ma precisa anche che è stata una conseguenza del fatto che “ci avevano violato i diritti”. Emanuele Filiberto di Savoia conferma il racconto di Gustav Thoni. La confessione di Emanuele Filiberto di Savoia, fatta al più noto quotidiano milanese, è nata da un aneddoto raccontato da Gustav Thoni nel suo ultimo libro, Una scia nel bianco, dove narra dell’incontro con il Principe Vittorio Emanuele e sua moglie Marina Doria nel 1974. “Dopo il Gigante di Sankt Moritz, nel 1974, venne a trovarmi il Principe”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, il racconto delle trasgressioni: “Abbiamo infranto la legge”

Emanuele Filiberto di Savoia ha ammesso di aver violato spesso l'esilio.

Emanuele Filiberto di Savoia rivela che molti di loro hanno violato l'esilio più volte.

