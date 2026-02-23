Un Savoia nel cuore di Torino | serata d’onore per Emanuele Filiberto al Teatro Juvarra

Emanuele Filiberto ha attirato l’attenzione al Teatro Juvarra di Torino durante la rassegna “Enjoybook 2026” grazie alla sua presenza. La serata ha coinvolto il pubblico in un evento che unisce musica e parole, rendendo il teatro un luogo di incontro tra tradizione e modernità. La sua partecipazione ha suscitato grande curiosità tra gli spettatori, che hanno condiviso l’atmosfera di festa e ascolto. La serata si è conclusa con un applauso caloroso.

La rassegna "Enjoybook 2026 – storie di libertà e visione" continua ad animare il cuore culturale di Torino, trasformando il Teatro Juvarra in un laboratorio di pensiero dove la parola incontra la musica. Il ciclo di incontri, nato per offrire uno spazio di confronto autentico e lontano da schemi convenzionali, si prepara a vivere uno dei suoi momenti più attesi: l'appuntamento di giovedì 5 marzo alle ore 20.15, che vedrà come protagonista Emanuele Filiberto di Savoia. La serata, intitolata significativamente "Identità Reale", non sarà una lezione frontale, ma una narrazione personale volta a esplorare la dimensione più umana dell'ospite.