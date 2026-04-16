Prima il furto al supermercato poi la lite tra ubriachi | subito al lavoro la Volante Dante

In meno di un giorno, la squadra di polizia denominata “Volante Dante” ha registrato un furto in un supermercato e una lite tra persone ubriache in centro. Il servizio, istituito dal questore di Trento per le zone più frequentate della città, si è immediatamente attivato, portando a una denuncia e a due sanzioni amministrative. Questi interventi sono stati motivati dai recenti episodi avvenuti in via Santa Croce.

Una denuncia e due sanzioni amministrative in meno di 24 ore. È il bilancio della “Volante Dante”, lo specifico servizio disposto dal questore di Trento per le zone “calde” del centro, alla luce – anche e soprattutto – dei recenti fatti di via Santa Croce.I poliziotti, a seguito di una.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Ubriachi e molesti al supermercato (con tanto di coltello), poi arriva il furtoUbriachi già di prima mattina, stavano creando non pochi problemi nei negozi della zona: all’edicola, al negozio di fiori, al supermercato Esselunga... Ubriachi al volante, ritirate tre patenti: per un automobilista scatta la denuncia penaleTre patenti ritirate ieri sera in seguito ai controlli di polizia effettuati nei luoghi di ritrovo frequentati soprattutto dai giovani. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trento, entra in azione la volante Dante; Trento Nord: Volante Dante identifica autore tentato furto; QUESTURA DI TRENTO * RINTRACCIATO L’AUTORE DEL TENTATO FURTO A TRENTO NORD, ACCOMPAGNATO AL CPR TUNISINO PLURIPREGIUDICATO. Trento Nord, rintracciato l’autore del furto in un localeTrattandosi di un tunisino pluripregiudicato, è stato accompagnato al C.P.R. ladigetto.it A Trento, dopo la sparatoria, arriva la volante Dante per la sicurezzaIl Comitato per l'ordine e la sicurezza - convocato dopo il grave episodio di violenza in via Santa Croce - ha stabilito un aumento del presidio del territorio da parte di polizia e carabinieri, a par ... rainews.it SCOPERTO A RUBARE IN UN SUPERMERCATO DEL CENTRO: DENUNCIATO DAGLI AGENTI DELLA VOLANTE "DANTE" Prosegue l’azione della Volante “Dante” nella zona di Piazza Dante e delle vie limitrofe del capoluogo. Nella giornata di ieri, gli age - facebook.com facebook